Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezon öncesi savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, gözünü İtalya’ya dikmiş durumda. Siyah-beyazlıların hedefinde Fiorentina formasını giyen Vitor Hugo bulunuyor. Beşiktaş yönetimi 28 yaşındaki futbolcunun görüntülerini teknik direktör Abdullah Avcı’ya seyrettirdi ve tecrübeli çalıştırıcıdan onay aldı. Brezilyalı stoperin menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlılar ilk yoklamada olumlu dönüş aldı. “Beşiktaş’ta oynarım” diyen Hugo’ya İspanya La Liga’dan Leganes kulübü de kancayı atmış durumda. Beşiktaş’ın işini kolaylaştıran faktör ise başarılı futbolcunun Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma transfer olmak istemesi. Vitor Hugo ile şu anda Beşiktaş ile Leganes’in dışında ilgilenen bir takım bulunmuyor.

Roco ve Mirin dert oldu

Ancak siyah-beyazlıların işi yine de kolay değil. İlk olarak Fiorentina’nın kiralamaya ikna edilmesi gerekiyor. Eğer Leganes bonservis ücretiyle İtalyan ekibinin kapısına dayanırsa Vitor Hugo’nun bu baskının altından kalkması zorlaşacak. Transferin önündeki diğer engel ise takımda istenmeyen stoperlerin fazlalığı. Geçtiğimiz sezon transfer edilen Isimat Mirin ve Enzo Roco da teknik direktör Abdullah Avcı’nın birlikte çalışmak istediği isimler değil. Yönetim de toplam maliyetleri 2,6 milyon avro olan ve takıma katkısı çok zayıf olan bu iki oyuncuyu da göndermek istiyor. Ancak ne Mirin’e ne de Roco’ya şu ana kadar resmî bir teklifin olmaması yönetimi kara kara düşündürüyor.

BEŞİKTAŞ İSTEMİYOR

Adı Beşiktaş ile anılan Lewis Holtby’nin dün İstanbul’a geldiği haberi taraftarları heyecanlandırdı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. A takımdan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı “Türk kız arkadaşı için gelmiş. Bizimle alakası yok. Gündemimizde olan bir oyuncu değil” dedi.

ÜÇ HAFTA SONRA İDMAN

Ameliyat olan Burak Yılmaz’ın sahalara dönüşü uzun sürmeyecek. Tarak kemiğinde oluşan ödem sebebiyle muhtemel bir kırığın önüne geçmek için ameliyat edilen Burak’ın en geç üç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.