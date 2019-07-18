Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

italyan devi Juventus’a transferiyle büyük ses getiren millî futbolcumuz Merih Demiral’a, bir başka Serie A devi Milan da talip oldu. Juventus’un Matthijs de Ligt’ı da kadrosuna dâhil etmesinin ardından düzenli forma giyme şansı zora giren Merih’in durumuna ilişkin bilgi alan Milan yöneticilerinin önümüzdeki günlerde bu transfer için siyah-beyazlı takımın kapısını çalabileceği öğrenildi. İtalyan basını ise Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici’nin 18 milyon avroya transfer ettiği Merih’e çok güvendiğini ve takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Çalhanoğlu masada

Öte yandan stoper için takviye arayışlarını sürdüren Milan’ın Leipzig’de oynayan Dayot Upamecano için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Yirmi yaşındaki Fransız stoper için temaslara başlayan kırmızı-siyahlı takımın bu transfer için millî futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nu da takasta kullanabileceği ifade edildi. Leipzig’in Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması sebebiyle yeniden Bundesliga’ya dönmeye sıcak bakan Hakan, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 49 maça çıkmış ve beş gol, dokuz asistle mücadele etmişti.