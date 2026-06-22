2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Belçika oldu. 3. dakikada Lukaku'yla gole yaklaşan Belçika, 9. dakikada İran kalecisini geçemedi. De Bruyne'nin şutunda savunmadan dönen topu De Cuyper tamamladı ancak kaleci Beiranvand gole izin vermedi.

Maçın 14. dakikasında İran etkili geldi. Belçika savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde Kanaani'de kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda kaleci Courtois son anda topu kornere çeldi.

İran 25. dakikada golü buldu ancak VAR'a takıldı. Kazanılan serbest vuruşta Safi, ceza yayı üzerindeki Taremi'ye yerden pasını gönderdi. Bu futbolcunun dönüp vuruşunda top filelerle buluştu. VAR uyarısı sonrasında gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Belçika etkili başlasa da İran 53. dakikada net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Taremi'nin yakın mesafeden şutunda, kaleci Courtois uzanarak topu çıkardı ve gole engel oldu.

Belçika maçtaki en net fırsatı 59. dakikada buldu. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan De Bruyne, kale sahası önüne pasını aktardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top De Cuyper'de kaldı. Bu oyuncunun şutunda İran kalecisi Beiranvand son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada Belçika 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Ngoy'un kaleciye gönderdiği geri pas kısa kalınca araya Taremi girdi ancak Ngoy, bu futbolcuyu düşürdü. Hakem Dario Herrera, Ngoy'u direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

İki takım da grupta puanını 2'ye yükseltti.

Stadyum: Los Angeles

Hakemler: Dario Herrera, Cristian Navarro, Gabriel Chade (Arjantin)

Belçika: Courtois, Meunier (Dk. 58 Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin (Dk. 58 Vanaken), Tielemans, Saelemaekers (Dk. 58 Lukebakio), De Bruyne (Dk. 87 Fernandez-Pardo), Trossard, Lukaku (Dk. 73 Theate)

İran: Beiranvand, Hardani (Dk. 46 Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian, Ghoddos, Ezatolahi (Dk. Hosseinzadeh), Mohebi (Dk. 66 Torabi), Safi (Dk. 66 Mohammadi), Taremi

Kırmızı kart: Dk. 66 Ngoy (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 3 Lukaku (Belçika), Dk. 33 Ezatolahi (İran)

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