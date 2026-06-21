TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin Bozkurt’un programına bu hafta oyuncu Volkan Severcan konuk oldu. Kariyeri boyunca birçok dizi ve tiyatro projesinde yer alan Severcan, özellikle Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Zero Tuna" karakteriyle hafızalara kazındı. Programda Severcan’ı, dizide birlikte rol aldığı Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail) da yalnız bırakmadı.

Her hafta TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin’in Penceresi’nde Volkan Severcan’ın hayat öyküsüne yer verildi. İzmir’de dünyaya gelen ve çocukluk yıllarını burada geçiren oyuncunun, eğitim hayatının ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girerek sanat yolculuğuna adım attığı aktarıldı. Mezuniyetinin ardından tiyatro sahnelerinde ve televizyon projelerinde yer alan Severcan’ın, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Fıs Fıs İsmail’den yıllar sonra gelen çıkış… “Pınar Altuğ oyuncu değil, gerçekler kapatılmasın!”

"ZERO TUNA"NIN BAŞARI YOLCULUĞU

Oyuncunun kariyerinde Çiçek Taksi, Altın Kızlar ve Çocuklar Duymasın gibi yapımların önemli yer tuttuğu belirtilirken, Severcan’ın kısa hayat öyküsünden şu sözlerle bahsedildi:

“Anne Meziyet Hanım, avukat eşi Erdiç Bey 'le evliliğini 3 çocukla taçlandırdı. Bora, Volkan ve Meltem. İçlerinden hangisinin ünlü olacağını bilmeden İzmir 'in 70 'li yıllarını çocuklarıyla bugün güzel şehirde geçirdi Severcan ailesi… Volkan Severcan, İzmir Necati Bey ilkokuluna başladığı yıllarda onu sahnelerin beklediğini bilmiyordu. Üniversite yılları geldiğinde İzmir 'e veda etti. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girince hayatı değişti. Ardından mezuniyet, tiyatro sahneleri, televizyon dizileri. İzmirli Küçük Volkan, 90 'lı yıllarda özellikle TV dizilerinde izlenirken, bir yandan da şehir tiyatrolarında sahnenin tozunu attırıyordu. Ardından gelen yıllar onun seyirciyle kaynaştırdı. Çiçek Taksi, Altın Kızlar ve Çocuklar Duymasının Tuna Bey 'i.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra o babası gibi bir baba, dede olmayı yeğledi. Babası Erdinç Severcan 'ın ardından her ölüm gününde onu ne kadar özlediğini hatırlıyor. Eşi Müge Hanım'la evliliğini taçlandıran kızı Melis, torunları Masal ve Bulut 'la dede ve baba ama hala sahneye çıkacağı an heyecanlanan bir oyuncu Volkan Severcan…”

Fıs Fıs İsmail’den yıllar sonra gelen çıkış… “Pınar Altuğ oyuncu değil, gerçekler kapatılmasın!”

FIS FIS İSMAİL: PINAR ALTUĞ OYUNCU DEĞİL

Programda açıklamalarda bulunan Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı ise Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncu kadrosuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Fıs Fıs İsmail’den yıllar sonra gelen çıkış… “Pınar Altuğ oyuncu değil, gerçekler kapatılmasın!”

Yağcı, dizide rol alan bazı isimlerin profesyonel oyunculuk eğitimi almadığını belirterek, Pınar Altuğ’un da oyuncu olmadığını belirtti.

Fıs Fıs İsmail’den yıllar sonra gelen çıkış… “Pınar Altuğ oyuncu değil, gerçekler kapatılmasın!”

Yağcı, “Pınar Altuğ mesela oyuncu değil. Şükrü (Koruyucu) oyuncu değil. Çaycı Hüseyin oyuncu değil. Ben de konservatuvarlı değilim. Bırak şimdi, gerçekler kapatılmasın. Onu sahnede yetiştiren de Tamer Karadağlı’ydı. Aralarda ders veriyordu. Öte yandan Çocuklar Duymasın hepimizin ekmek teknesi oldu” ifadelerini kullandı.

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