Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Falcao ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılılar, Monaco ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız oyuncu, Monaco formasıyla Ligue 1 'de çıktığı 108 maçta 65 gol atıp, 12 asist yaptı. 2013 yılında Atletico Madrid'den Monaco'ya 43 milyon euroya transfer olmuştu.