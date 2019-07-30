Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen organizasyona, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi katıldı. Üstündağ, “2, 3, 4 Ağustos’ta Çin’de olimpiyat elemesi oynayacağız. Elemelerin ardından 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara’da 16 yıl sonra Avrupa Voleybol Şampiyonası var. Olimpiyat elemesi, Avrupa şampiyonası; bu ay içinde çok yoğun bir tempo var. Oyuncular çok fedakârca inanılmaz efor sarf ediyorlar” dedi.

Olimpiyat hayali

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden başantrenör Giovanni Guidetti ise “Hazırlık sürecinde olanlar sadece üç hazırlık karşılaşmasından ibaret değildi. Çok uzun ve çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Hatta şöyle söyleyebilirim; bu üç senenin içindeki en uzun ve zorlu hazırlık dönemi oldu. Bir sporcunun hayatındaki en mühim şey olimpiyatlarda oynayabilmek. Biz de şu anda olimpiyat elemesi öncesinde bu turnuva için hazırız” diye konuştu. Guidetti “Ev sahibi olmak büyük bir avantaj olacak. Kendi milletinizle oynamanın ne kadar fark meydana getirdiğini daha önce tecrübe ettim” dedi.