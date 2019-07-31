Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Avusturya kampında şu ana kadar iki maça çıkan Beşiktaş, Eibar’a 2-0 kaybetmiş, Larissa ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bu iki karşılaşmada da son yıllara göre Beşiktaş’ın oyun kimliğindeki farklılık net bir şekilde ortadaydı. Şenol Güneş yönetiminde oyunu rakip yarı sahaya yıkıp kanat ortaları ve ferdî çabalarla kilidi açmaya çalışan siyah-beyazlılar, topun her karşılanışında takım hâlinde 40-50 metre civarında koşuyordu. Bu durum yaş ortalaması yüksek takımı da çok yoruyordu. Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ı ise topu koşturuyor... Tecrübeli çalıştırıcı sabırlı bir şekilde topu dolaştırarak seri olarak rakibi ekarte ederek skora ulaşmaya çalıyor. Kompakt bir oyun oynandığı için topu daha hızlı geri kazanan takım, rakibi kendi sahasında da eksik yakalayıp pozisyonlar bulmayı amaçlıyor.

BEKLENİYORDU

Avcı skora yansımayan bu oyun felsefesinden kesinlikle taviz vermiyor. Antrenmanlarda bu yönde çalışmalar yaptıran tecrübeli hoca zamanla oyuncuların siteme uyum sağlayacağından emin. Başarılı teknik adam, kendisiyle yaptığımız görüşmede şu anda sistem sancıları yaşadıklarını ve bunu beklediklerini belirterek “Oyunumuzda başarıya ulaşmak için öncesinde zorlanacağımızı zaten ön görmüştük. Bu son derece normal. Takım zamanla skora daha kolay etki edecektir” dedi. Takımın kaptanlarından Gökhan da hocasıyla aynı görüşte. Millî futbolcu, Eibar maçı sonrası “Hoca’mızın bizden istediği farklı. Hepimiz buna uyum sağlayacağız” sözlerini kullandı.

YENİDEN MANGALA!

Stoper arayışında Martins Indi’yi listenin en üstüne yazan Beşiktaş’ın Eliaquim Mangala’ya çok yakın olduğu iddia edildi. İngiliz basınından The Sun’da yer alan haberde Manchester City’de teknik direktör Guardiola’nın sistemine uymadığı için gönderilmesi planlanan futbolcunun olası transferine onay çıktı. Mangala ile anlaşması hâlinde Fransız stoper için ücret ödenmeyecek.

BURAK VE LENS ARASINDA NUMARA TAKASI

Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz ve Jeremain Lens, forma numaralarını değiştirdi. Golcü oyuncu, önümüzdeki sezon 17 numarayı giyecek. Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş’a transfer olduğunda 17 numarayı Lens’in giymesi sebebiyle 71 numarayı tercih etmişti.

AVUSTURYA GEZİSİ...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Saalfalden kasabasında sürdüren Beşiktaş’ta takım dün izin yaptı. Bazı futbolcular otelde kalıp dinlenirken bazı futbolcular ise bölgeye yakın olan Salzburg şehrine ve Zel am See beldesine giderek gezdiler. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bugün yapacağı çift idmanla devam edecek.