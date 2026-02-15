Türkiye, demiryolunda yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, bilgi ve teknoloji ihracatıyla da küresel ligde adından söz ettiriyor. Suriye’den Tanzanya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada eğitim ve danışmanlık desteği veren Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisinde dünyanın ilk 8 ülkesi arasına girerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ankara’nın demiryolu modeli artık iki kıtada örnek alınıyor.

Türkiye, demir yolu alanındaki birikimini artık sınır ötesine taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin demir yolu yapımında tecrübelerini paylaşan ülke konumuna yükseldiğini açıkladı.

Geçen yıl Asya ve Afrika’dan Suriye, Ürdün, Tunus, Libya, Kırgızistan, Tanzanya ve Sudan’dan gelen demir yolu personeline eğitim verildiğini aktaran Uraloğlu, Azerbaycan’a Demiryolu Akademisi kurulması için danışmanlık desteği sağlandığını duyurdu.

Suriye demir yollarının yeniden inşası kapsamında ilgili personele yapım ve hat bakımı alanında eğitim düzenlendiğini söyledi.

1856’DAN 13 BİN 919 KİLOMETREYE

Türkiye’nin demir yolu serüveninin 23 Eylül 1856’da İzmir-Aydın hattıyla başladığını hatırlatan Uraloğlu, 1923’e kadar toplam 4 bin 136 kilometre demir yolu ağına ulaşıldığını ifade etti. Atatürk döneminde yapılan yatırımlarla ağın 1950’de 7 bin 900 kilometreye çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedefleri doğrultusunda başlatılan çalışmalarla demir yolu ağının bugün 13 bin 919 kilometreye ulaştığını bildirdi.

TÜRKİYE DEMİRYOLU AKADEMİSİ İKİ KITADA AKTİF

2020 yılında temeli atılan Türkiye Demiryolu Akademisi’nin sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla kurulduğunu belirten Uraloğlu, akademinin TCDD’nin kurumsal hafızasını güçlendirdiğini ve sektörel bilgi paylaşımını sistematik hale getirdiğini söyledi.

Akademi kapsamında üstyapı, bakım-onarım ve makas bakımı alanlarında eğitim programları düzenlendiğini aktaran Uraloğlu, çevrim içi eğitim imkânlarının da sunulduğunu ifade etti.

“Türkiye, artık demir yolu yapımında tecrübelerini paylaşan ülke konumuna geldi.” diyen Uraloğlu, eğitim faaliyetlerinin Türkiye’nin ulaştırma vizyonuna katkı sağladığını dile getirdi.

YHT İLE AVRUPA’DA 6’NCI SIRADA

Türkiye’nin yüksek hızlı tren teknolojisi kullanan dünyadaki 8’inci, Avrupa’daki 6’ncı ülke konumuna yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, yapılan yatırımlarla demir yolunun stratejik bir ulaşım ağı haline geldiğini iletti.

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt’un aynı zamanda Uluslararası Demiryolu Birliği Orta Doğu Bölgesi Başkanı olduğunu belirten Uraloğlu, bölge ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası demir yolu bağlantılarının artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Türkiye, Asya ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkede demir yolu eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle ulaştırma alanındaki etkisini artırmaya devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası