Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30’da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, pas ve aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla da tamamlandı.
Öte yandan geçtiğimiz gün baba olan Brezilyalı oyuncu Jailson takım arkadaşları ile teknik heyet tarafından tebrik edildi ve pasta kesildi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
03.08.2019 - 21:06 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30’da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, pas ve aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla da tamamlandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Fenerbahçe,yeni sezon,hazırlıklar,
641552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641552.aspx
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Antalyaspor
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Çaykur Rizespor
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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Hatayspor
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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