Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezonlara göre transferde başarısız bir dönem geçiriyor. Geçmişte yüksek ücretli oyuncuların alacakları sebebiyle sürekli ihtarname çekmesi gibi sıkıntıları artık yaşamak istemeyen, maddi problemler sebebiyle de eli kolu bağlı olan yönetim transferde har vurup harman savurmama kararı almıştı. Bu doğrultuda birkaç takviyenin yeterli olacağı görüşü hakimdi. Lens, Medel, Quaresma gibi yüksek ücretli oyuncuların satışından da gelir elde edilmesi hedefleniyordu. Bu isimlere teklif gelmeyince Başkan Orman strateji değiştirdi ve “Giden olmadıkça gelen de olmayacak. En büyük transferimiz Abdullah Avcı” dedi. Avusturya kampında ise bütün arızalar ortaya çıkınca planlar yeniden değişti.

BÜTÇE AŞILACAK

Hazırlık maçlarındaki başarısız sonuçlar ve ortaya konan kötü futbolun yanı sıra takımdaki sekiz as oyuncunun da sakatlanmasıyla yönetim transfere mecbur kaldı. Sezon öncesi futbol takımının yıllık ücretleri ve transferlerle birlikte toplam 35 milyon avroluk bütçeyi aşmak istemeyen Başkan Orman, şimdi ise üç oyuncu almak için harekete geçtiklerini ifade etti. Ancak ligin başlamasına sadece on gün kaldığı bu dönemde transfer edilecek oyuncuların takıma alışması, ilk maça yetişmesi, form tutması gibi problemler şimdiden kapıda... Kadro mühendisliği konusunda yaşanan bu başarısızlık sebebiyle camiada endişeli günler yaşanırken, yönetimin acil olarak oluşan olumsuz tabloyu değiştirecek eylemlerde bulunması bekleniyor.

YUNANLARIN İDDİASI

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hakkında Yunan basınından bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Olimpiakos’un 23 yaşındaki sol beki Konstantinos Tsimikas ile ilgilendiği belirtildi. Kanatta da forma giyebilen ve piyasa değeri 2 milyon avro olan Tsimikas’ın, Olimpiakos’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

STOPER ADAYI

Beşiktaş, Stoke City’nin stoperi Martins-Indi’nin transferinin zora girmesi üzerine ibreyi Pedrao’ya çevirdi. Vitoria Guimaraes’in 26 yaşındaki stoperi için Tyler Boyd transferindeki ilişkilerini kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, Portekiz kulübüne 500 bin avro kiralama ve 3 milyon avro satın alma opsiyonu önerdi. Cevap bekleniyor.

BİR GOLÜM BİLE YOK!

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Brescia'ya 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar Groedig Goldberg Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Karius, Lens, Vida, Necip, Caner, Oğuzhan, Muhayer, Erdem Seçgin, Quaresma, Boyd ve Güven on biriyle çıktı. Brescia, 45. dakikada Donnarumma'nın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İtalyan ekibi, 53. dakikada Donnarumma ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş kampta oynadığı 4. hazırlık maçında da gol bulamadı. Maçın ardından Türkiye'ye dönen siyah-beyazlılar iki gün izin yapacak. 7 Ağustos'ta yeniden çalışmalara başlayacak olan Abdullah Avcı'nın takımı 10 Ağustos'taki özel maçta Olimpiyat Stadı'nda Panathinaikos'la karşılaşacak.

BİR SAKAT DAHA

Beşiktaş'ın Avusturya kampında sakatlıklar peşini bırakmadı. Burak, Atiba, Roco, Gökhan Gönül, Ljajic, Dorukhan ve Medel'den sonra Necip Uysal da Brescia maçında sakatlanarak sahayı terk etti. Karşılaşmanın 30'uncu dakikasında sakatlanan Necip'in yerine Mirin oyuna dahil oldu.

Transfer sözü

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bir iki hafta içinde takviyeleri tamamlayacaklarını belirten Adalı, “Sol stoper için 3-4 alternatifimiz var. Indi transferi zor gözüküyor” dedi. Tecrübeli yönetici ayrıca Burak Yılmaz kalitesinde ve aynı maliyette Avrupa’da golcü bulunmadığını ifade ederek, “Düşük profilli birini almak yerine Güven ve Umut’a şans vereceğiz. Biz bu gençlere güveniyoruz” diye konuştu.