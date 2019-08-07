Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Total Oil Türkiye arasında Basketbol Millî Takımları ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Esma Sultan Yalısı’nda yapılan törene, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı. Anlaşmanın üç senelik olduğunu ifade eden Türkoğlu “Demirören ailesinin basketbolu seçmesi bizi çok mutlu etti. Türkiye’de basketbol ailesi olarak büyük, güçlü ve başarılı bir aileyiz. Üç sene sürecek iş birliğimizi sizlere müjdelemenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlaşmanın Türk basketbolunu daha ileri bir noktaya taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu forma verdi

Türk sporunun büyük hedeflerine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yıldırım Demirören ise “Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi spora da önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Türkiye her alanda olduğu gibi sporda da kendine büyük hedefler belirliyor ve bu noktada bizim desteğimiz daha da önem kazanıyor” dedi. Demirören “Basketbol liginin isim hakkını da istiyoruz. Bugün aşağı yukarı anlaştık” dedi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Hidayet Türkoğlu, Yıldırım Demirören’e 29 numaralı A Millî Basketbol Takımı forması hediye etti.