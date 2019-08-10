Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, imza attıktan sonra ilk defa basın mensuplarının karşısına çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı gündemle ilgili bütün sorulara açık ve net bir şekilde cevap verdi. Öncelikli konu hazırlık maçlarında alınan kötü skorlardı. Kurdukları sistemde hemen sonuç almayacaklarını bildiklerini belirten Avcı “Büyük takımlar dominant oyun oynar. Bunu en iyi şekilde yapan takımlar Barcelona ve City bile bazen çıkarken top kaybediyor. Zaman değil destek istiyoruz. Beşiktaş’a şampiyonluk yaşatmaya geldik. Adım adım gelişiyoruz. Tek bir oyun planımız yok. Sahada birçok opsiyonumuz olacak” dedi. Takımda yaşanan sakatlıklar hakkında da bilgiler veren Abdullah Avcı, kamuoyuna yansıdığı kadar abartılı bir durum olmadığını söyledi.

Pazartesi dönüyorlar

Gökhan Gönül’ün maçta elini çatladığını, Burak Yılmaz’ın da müsabakada ayağında çatlak oluştuğunun belirten siyah-beyazlıların çiçeği burnunda teknik adamı Abdullah Avcı “Atiba’nın kasık sakatlığı uzun süredir var. Atiba ve Medel, Copa America’da oynayarak aramıza geldi. Medel yoğun bir maç trafiği yaşadı. Son maçta oynamak istedi, ben oynatmadım. Kasığında ufak bir ağrı oldu. Yarınki (bugün) maçta bile oynamak istiyor. İnanılmaz hırslı ve istekli. Ljajic koşu temposu en yüksek, en formda oyuncusu. Dorukhan Toköz’ün sakatlığı son millî takım öncesi vardı. Burak Yılmaz ve Karius hariç bütün oyuncularımız pazartesi günü yapılacak idmanda yer alacak” sözlerini kullandı.

ORHAN AK POLEMİĞİNE GİRMEDİ

Abdullah Avcı kendisine yöneltilen Orhan Ak’la ilgili gelen sorular karşısında sakinliğini korudu. İlk gelen soruya “Ben Beşiktaş’ın profesyonel bir çalışanıyım. Etrafımda profesyoneller var. Orhan Ak da bunlardan birisi. Elimden geldiğince ondan faydalanmaya çalışıyorum. Ben bugün oyun-diziliş konusunda sorular beklerdim. Ben sahanın içinde kalmaya devam edeceğim” diye cevap veren Avcı, ardından yine bu konuyla ilgili soru gelince “Ben pozitif şeylerden bahsetmeyi seven bir adamım. Türkiye’de negatiflikten besleniliyor. Ben böyle bir adam değilim” cevabını verdi.

İNCİLER

∂ “Geçen çok yorgundum, tesiste kaldım. Uyandığımda Beşiktaş armasını görünce kendime geldim. Bağdat Caddesi’nde taraftar arabamın önünü kesti. Onlara layık olacağız”

∂ “Geldiğimiz günden bu yana ben ve ekibim sol ayaklı stoper konusunda çok ısrarcı olduk. İspanya’da yetişmiş, pas oyununu iyi bilen Ruiz’i aldık. Çok iyi bir tercih oldu”

∂ “Oğuzhan Özyakup, genç millî takımlarda 6 numarada oynuyordu. Onun için özel çalışmalar yapıyoruz. Kurduğumuz sistemin içinde çok önemli bir parça olacak”

∂ “Quaresma ile özel görüşmeler yaptık. Sistemdeki değişiklikleri anlattık. Profesyonelce istediklerimizi yapmaya çalışıyor. Ona şans vermeye devam edeceğiz”

∂ “Dünya futbolu artık tutan kadar, oynayan kaleci istiyor. Karius bu konuda çok iyi ancak Beşiktaş’ın önümüzdeki yıllar için yerli bir kaleciye de yatırım yapması gerekiyor”

JAPON YILDIZ İKİNCİ LİGİ SEÇTİ

Shinji Kagawa, Beşiktaş’ı değil İspanya 2. Ligi’ni seçti... Geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Japon oyuncu, Real Zaragoza ile iki senelik mukavele imzaladı. Japonya’nın en büyük yıldızı olmasına rağmen ikinci ligi tercih ederek kariyerinde oldukça büyük bir geri adım atan Kagawa “İspanya hayalimi gerçekleştiğim için çok mutluyum” dedi.

Konoplyanka müjdesi!

Yevhen Konoplyanka, Beşiktaş’a çok yakın. Ukraynalı oyuncunun yıllık 2,1 milyon avroya, kulübü Schalke de 2 milyon avro bonservis bedeline ikna edildi. Instagram hesabına gönderilen “Come to Beşiktaş” yorumuna siyah-beyaz emojilerle cevap veren oyuncunun işi hafta içinde resmiyet kazanacak.

SEZON ÖNCESİ SON MAÇ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, lig öncesi son maçında bugün Yunan ekibi Panathinaikos’la karşılaşacak. Saat 20.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma Smart Spor’dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş, Avusturya kampındaki dört hazırlık maçının üçünü kaybetmiş ve gol dahi atamamıştı.

REBOCHO’NUN SATIN ALMA MADDESİ...

Transferde atağa kalan Beşiktaş’ın son takviyesi Fransa’nın Guingamp takımında forma giyen Pedro Rebocho oldu. Beşiktaş, 24 yaşındaki Portekizli sol beke yıllık 550 bin avro, kiralama bedeli olarak ise 450 bin avro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 2,6 milyon avro olacak.