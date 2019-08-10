Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Şampiyonluk hasretine nokta koymakta kararlı olan Fenerbahçe, yaptığı 10 takviyeye rağmen henüz kadrosunu hedeflediği seviyeye getirebilmiş değil. Sarı-lacivertliler son olarak Hollandalı stoper Zanka’yla anlaşmasına rağmen, teknik direktör Ersun Yanal yönetimden üç isim daha bekliyor. Ancak son gelişmeler can sıkacak cinsten. Fenerbahçe’nin uzun süre önce anlaşmaya vardığı Alexsandar Kolarov için ilk günden beri taviz vermeyen Roma, zaman daralırken de tavrını koruyor. Sarı-lacivertlilerle yıllık 2,8 milyon avrodan 2+1 senelik anlaşma yapan Sırp yıldız, Kadıköy’e gelmek için can atsa da, Roma bonserviste taviz vermiyor. Teknik direktör Fonseca’nın Athletic Bilbao maçındaki performansından sonra Kolarov’un kadroda tutmakta ısrarı bir yana, Roma yıldız oyuncu için 4 milyon avro bonserviste diretiyor.

Kolay transfer yok

Ersun Yanal’ın ısrarı ve taraftarın beklentisi Kolarov için bu rakamı ödemek istemeyen yönetimin üzerinde ekstra baskı oluştururken pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Ancak zaman sarı-lacivertlilerin aleyhine işliyor. Luis Gustavo transferinde de problem para. Marsilya, 10 milyonluk bonservis talebini 8 milyon avroya çekti. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı da fazla buluyor. Otuz iki yaşındaki Brezilyalının senelik 4 milyon avro istemesi işleri daha da zora sokuyor. Bu transfer mevcut şartlar mümkün görünmüyor. Öte yandan golcü için bonservisi Chelsea’de bulunan Batshuayi, serbest durumdaki Sturridge ve Al Nasr’da forma giyen Ahmed Musa için girişimlerde bulunuluyor. Yanal’ın favorisi Sturridge, bonservisinin de elinde olması sebebiyle en yakın isim olarak görülüyor.

Annem futbolcu, dedem Fenerli yaptı

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, meşin yuvarlakla olan serüveninin annesi sayesinde başladığını söyledi. Babasının futbolcu olduğunu ancak hocasıyla yaşadığı bir sıkıntı sonrası hentbola yöneldiğini ifade eden Muriç “Annemin içinde ukde kalmış. Beni futbolcu yapmak için çok uğraştı. Beni hep destekledi, motive etti” dedi. Muriç, Fenerbahçe taraftarlığını ise dedesi sayesinde seçtiğini belirtirken “Maçları izlerken tırnaklarımı yerdim” itirafında bulundu.

Kupa beklentisi

Fenerbahçe bugün Sivasspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Kupası için mücadele edecek. Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maç TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.