Uğur Aktan - Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Ekici, Goal’e samimi açıklamalar yaptı. Sık sık yaşadığı sakatlıklar yüzünden sarı-lacivertli takıma beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Mehmet Ekici, yeni sezon için hazır olduğunu söylerken taraftarlara şampiyonluk hediye edeceklerini söyledi. “Geçtiğimiz sezon bizim için hayal kırıklığı oldu ancak sezon sonuna doğru toparlanarak ligi orta sıranın üzerinde bitirdik” diyen Mehmet Ekici “Yeni sezondan beklentimiz her zamanki gibi yüksek. Şampiyon olmak istiyoruz. Biz Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biriyiz ve her sezon şampiyonluğu hedefliyoruz” diye konuştu.



> Yanal çok bilgili

Ersun Yanal’ın en büyük şansları olduğunu söyleyen Ekici “Onunla Trabzonspor’da iki yıl birlikte çalıştık. Futbolda taktiğe ve fiziki güce çok önem verir. Çok bilgilidir ve bilgilerini bizimle her gün paylaşmaya çalışır. Fenerbahçe’de iseniz her zaman baskı hissedersiniz, bu normaldir. Her zaman beklentileri karşılamanız gerekir. Sahaya çıktığınızda iyi performans sergilemelisiniz, başarılı olmalısınız. Burada beklentiler yüksektir ve bu durum değişmez. Geride kalan sezonda kötüydük ama tribünler her zaman doluydu. Bu sezon taraftarımıza şampiyonluk hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.



> Ay-yıldız hasreti

Bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon avroya Napoli’ye transfer olan Elif Elmas’a methiyeler düzen Mehmet Ekici “Eljif Elmas sahaya çıktığında neler yapabileceğini ispatlamış genç bir oyuncu. Çok büyük bir kabiliyet ve iyi bir takıma gitti. Ona güveniyorum ve başarılar diliyorum. Napoli onun için çok büyük bir para ödemedi. Karşılığını fazlasıyla alacaklardır” ifadelerini kullandı. Ekici, çok iyi form tutarak yeniden ay-yıldızlı formayı giymeyi istediğini de söylerken “Millî takım kapısının yeniden bana açılacağını hissediyorum. Türkiye’de yüzyılın kabiliyeti yok ama iyi bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum” dedi.



DURMISI DE LİSTEDE

Sol beke Costa

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığından dolayı sol bek transferi için çalışmalara hız verilirken, Kolarov konusunda Roma ile bir türlü anlaşamayan sarı- lacivertlilerin B planında Riza Durmisi dışında Jaume Costa olduğu ortaya çıktı. Villarreal’de forma giyen Costa ile Marsilya da ilgileniyor.



“SONUNA KADAR SAVAŞ”

Zanka çok hırslı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathias Jorgensen (Zanka), şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını söyledi. İngiltere ekibi Huddersfield’dan transfer edilen 29 yaşındaki Danimarkalı stoper, “Türkiye’nin en büyük kulübünün başarısı için sahada geri adım atmayacağım. Ligi iple çekiyorum” dedi.



Fener bayramlaştı

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. Bayramlaşmaya Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün yanı sıra yöneticiler ve kongre üyeleriyle amatör branş sporcuları katıldı. Küçük, yeni sezonda her kulvarda şampiyonluk beklediklerini söyledi.