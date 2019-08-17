Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Aslan, Steven Nzonzi duygularını açıkladı... İtalyan ekibi Roma’dan 1+1 yıllığına kiralanan Fransız oyuncu “Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. G.Saray’a transferimin gerçekleştirilmesine emeği olan önce başkanımıza, sonra kulüpteki herkese çok teşekkür ediyorum. Bir an evvel işe koyulmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumu gördükten sonra taraftarımızın önünde oynamak çok heyecan verici. Umarım onları hayal kırıklığına uğratmayacağım” dedi.



> Cengiz’den övgüler

G.Saray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise “Nzonzi bir dünya yıldızı. Galatasaray’ımız da bir dünya takımı. İkisi birbirine çok yakışacak. Çok iyi bir karakter, aynı zamanda bir yıldız. Bu sezon 10’uncu transferimiz. Hep dünya yıldızları bizimle beraber. Seri’den Emre Mor’a, Emre Mor’dan Babel’e, Jimmy Durmaz’a kadar bütün dünya yıldızlarını bir araya getirmeye çalıştık” ifadesini kullandı.



Opsiyonu 16 milyon

Roma Kulübü, Nzonzi transferinin detaylarını duyurdu. Kiralama bedeli 500 bin avro. Oyuncunun bonservisi (satın alma opsiyonu) 30 Haziran 2020’ye kadar 16 milyon avro, 30 Haziran 2021’e kadar ise 13 milyon avro olarak açıklandı. Oyuncunun yıllık ücreti ise 3 milyon 250 bin avro.