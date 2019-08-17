Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag’ı sahasında 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükselen Trabzonspor’da yüzler gülüyor. İlk maçta 2-0 geriye düşmelerine rağmen 2-2’yi bulan, rövanşta da rakibine yenmeyi başaran bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman hem turdan hem de oynanan futboldan son derece memnun. Sparta Prag maçı sonrası oyuncularına teşekkür eden Karaman “Daha yolun başındayız. Haftalar geçtikçe çok daha iyi olacağız. Önümüzde uzun bir maraton var buna hepiniz hazır olun” ifadelerini kullandı. Yenilerle eskilerin çabuk uyum sağlamalarının kendisini sevindirdiğini ifade eden Karaman savunmadaki zaafları da gidermeleri gerektiğini aktardı.



> 17 günde 5 maç

Sparta Prag galibiyetiyle play-off turuna kalarak Avrupa Ligi’nin kapısına dayanan Trabzonspor’u zorlu bir fikstür bekliyor. Ligin ilk haftasında hafta sonu İstanbul deplasmanında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan bordo-mavililer sonrasında 22 Ağustos’ta AEK ile oynayacağı play-off turu ilk maçı için Atina’ya gidecek. Ligde iç sahada Yeni Malatya, Avrupa rövanşında da AEK’yı ağırlayacak olan Karadeniz ekibi daha sonra da Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-mavililer böylece 1 Eylül’e kadar üçü deplasman, ikisi evinde olmak üzere toplamda 17 günlük süreçte beş müsabakaya çıkmış olacak.

Gözler lige çevrildi

Trabzonspor, hafta sonunda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sparta Prag zaferiyle moral bulan bordo-mavililer Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına hemen başladı. Sakatlığı bulunan Onazi takımdan ayrı çalıştı. oldu.



İKİ MAÇTA İKİ GOL

Sörloth rüzgârı

Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Trabzon’a ve bordo-mavili kulübe çabuk ısındı. Başarılı futbolcu, yeni takımıyla çıktığı iki maçta birer gol atarak Karadeniz temsilcisinin Avrupa’da yoluna devam etmesine önemli katkı sağladı. Sörloth’un performansı teknik heyetin de yüzünü güldürdü.



ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Sturridge tamam

Trabzonspor, İngiliz golcü Daniel Sturridge ile her konuda anlaşmaya vardı. Premier Lig’in en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen Sturridge’in anne ve babası Trabzon’da ağırlanmış, Sparta Prag maçını tribünden izlemişti. İkinci Başkan Önder Bülbüloğlu, prensip anlaşmasına vardıklarını, Sturridge ile üç yıllık sözleşme yapılacağını duyurdu.