Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Ankaragücü canlı izle, Konyaspor Ankaragücü şifresiz izle, Konya Ankaragücü hangi kanalda, Konya Ankaragücü maçı bein sports izle... Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarla start alıyor. Heyecanla beklenen haftada Konyaspor, evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Aykut Kocaman'ın öğrencileri lige iyi başlamak için evlerinde alacakları 3 puana odaklanmış durumda. Ankaragücü ise deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla gülmek istiyor. İşte maça dair detaylar...

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 19:15'de başlayacak mücadelek beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelikle canlı olarak izleyebilirsiniz.

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Filipovic, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Amir, Milosevic, Bajic

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Moke, İlhan, Canter, Aydın, Orgill

KONYASPOR, ANKARAGÜCÜ MAÇINA HAZIR

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 1'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmanda sakatlanan ve tedavisine başlanılan Amir Hadziahmetovic’in yanı sıra tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı ve Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.