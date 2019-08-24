2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Millî Basketbol Takımımız organizasyon öncesindeki son ciddi sınavı kapsamında katıldığı Atlas Turnuvası’nda Porto Riko’yu 72-64’lük skorla devirdi. Çin’de oynanan karşılaşmada parkeye uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından çıkan 12 Dev Adam, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada güçlü rakibine şans tanımadı ve Dünya Kupası’na hazır olduğunun sinyallerini verdi. A Millî Basketbol Takımımızda kariyerini NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ta sürdüren Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu ise 9 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Devler hazır gibi
24.08.2019 - 07:00 | Son Güncelleme: 24.08.2019 - 07:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’deki Atlas Turnuvası’nda ilk çeyrek hariç oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan 12 Dev Adam, rahat bir galibiyet aldı
Etiketler : 12 dev adam,milli takım,
645898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/645898.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
1
1
0
0
5
0
5
3
2
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Malatyaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Antalyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Göztepe
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
17
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gazişehir
1
0
0
1
0
5
-5
0
2. Hafta Maçları
23.8.2019
Beşiktaş 3 - 0 Göztepe
24.8.2019
Mke Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor
24.8.2019
Alanyaspor - Kasımpaşa
24.8.2019
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
25.8.2019
Çaykur Rizespor - Sivasspor
25.8.2019
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
25.8.2019
Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
25.8.2019
Galatasaray - Konyaspor
26.8.2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
2
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Erzurum BB
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Keçiörengücü
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
12
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
-5