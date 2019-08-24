Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Millî Basketbol Takımımız organizasyon öncesindeki son ciddi sınavı kapsamında katıldığı Atlas Turnuvası’nda Porto Riko’yu 72-64’lük skorla devirdi. Çin’de oynanan karşılaşmada parkeye uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından çıkan 12 Dev Adam, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada güçlü rakibine şans tanımadı ve Dünya Kupası’na hazır olduğunun sinyallerini verdi. A Millî Basketbol Takımımızda kariyerini NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ta sürdüren Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu ise 9 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.