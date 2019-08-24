Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona Gazişehir şovuyla başlayan Fenerbahçe’de zorlu Başakşehir maçı öncesi savunma alarmı verildi. Geciken transferler, üst üste gelen sakatlıklar derken, teknik direktör Ersun Yanal’ın elinde savunma oyuncusu kalmayınca defans hattı orta saha oyuncularına kaldı. Ön libero Jailson’un stoper performansından memnun olan Ersun Yanal, Sadık’ın hazır olmasına, Serdar’ın iyileşmesine rağmen Zanka-Jailson ikisini bozmayacak. Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte yine sağ açık Dirar görev yapacak. Isla’nın beklenmeyen sakatlığında Yanal, sağ bekte de genç Murat Sağlam’ı değil, Tolga Ciğerci’yi kullanacak. Sağ açıkta Moses’ın görevini ise Deniz Türüç üslenecek.

Kolay olmayacak ama…

Başakşehir deplasmanındaki 11 maçta sadece 2 galibiyet alan Fenerbahçe, 123 hafta sonra ele geçirdiği liderliği korumak isterken, Ersun Yanal da sarı-lacivertlilerle ligde üst üste 6. galibiyetini alarak rekorunu geliştirmeyi hedefliyor. Önemli eksiklerine rağmen galibiyet inancını dile getiren tecrübeli teknik adam, “İyi başladık ve bunu devam ettirmek zorundayız. Bahane üretmeden yola devam edeceğiz” diyerek oyuncularına moral aşıladı. Kaptan Emre ise, eski takımı hakkında arkadaşlarına bilgi verirken, “Kesinlikle kolay olmayacak. Ama kazanmak için her şeye sahibiz. Yeter ki, takım kimliğini koruyalım” dedi.