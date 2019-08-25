Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonrası açıklamasında, "Biz sevinmeyi de üzülmeyi de birlikte yaşıyoruz. Önemli olan bu. Takımımız yönetimimiz ve taraftarımız birlikte yürüyoruz" derken, "Rotasyon zor. Bütün takımlar zorlanacak. Biz de oyun içerisinde rotasyonda zorlanıyoruz. Bu maçtaki oyunumuzu beğenmedim, bu futboldan sorumlu benim. Ligde son sözü biz söyleyeceğiz. Tolga diğer oyunculardan biriydi. O da mücadelesini yaptı. Biz her ne olursa olsun birlikte güçlü olan bir takımız. Herhangi bir mazeretimiz yok" açıklamasında bulundu.



