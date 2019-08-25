Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta bir döneme damgasını vuran Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor. İlk olarak 2010-11 sezonunda siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Quaresma, üç yıllık ayrılığın ardından 2015-16’da Beşiktaş’a geri dönmüştü. Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesinden sonra kadro planlamasında düşünülmeyen Portekizli yıldıza kapı gösterildi. Beşiktaş’a ilk geldiği dönemde transferini gerçekleştiren İkinci Başkan Serdal Adalı, dün Quaresma ile bir görüşme yapıp takımda istenmediğini tebliğ etti. Portekizli yıldız da bu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Az önce başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim” dedi.



Geri dönüşü yok

36 yaşındaki oyuncu sezon öncesi hazırlık kampında da benzer bir açıklama yapmış, Başkan Fikret Orman ise “Quaresma duygusal çocuk. Böyle ani çıkışları olabiliyor” demişti. Ancak bu defa Q7’nin geri dönüşünün olmadığı siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamayla deklare edildi. Açıklamada “Quaresma ile yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.



Gidecek mi yatacak mı?

Beşiktaş Kulübü’nün ayrılık kararını bildirdiği Quaresma için bugünden itibaren iki yol var. Portekizli yıldız transferin bitimine 10 gün kala ya kendisine bir takım bulacak ya da sezon sonuna kadar yattığı yerden 1,7 milyon avroyu cebe indirecek…



226: Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ta 226 maça çıkarken, 38 gol atıp 78 asist yaptı.



Avcı tatmin olmadı

Sezonun ilk galibiyetini Göztepe’yi 3-0 gibi net bir skorla yenerek alan Beşiktaş’ta karabulutlar dağıldı. Ancak oynanan oyun teknik direktör Abdullah Avcı’yı tatmin etmedi. Dünkü idman öncesi futbolcularını sahanın ortasında toplayan tecrübeli çalıştırıcı, oyunlarını geliştirmek için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.