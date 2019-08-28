Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transfer döneminin kapanmasına bir kaç gün kala hareketli günler yaşayan Beşiktaş, gözünü Sivasspor’un yıldızı Emre Kılınç’a dikmiş durumda. Siyah-beyazlılar daha önce genç oyuncu için 1,5 milyon avro bonservis bedeli önermiş ancak Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz bu teklifi yetersiz bularak geri çevirmişti. Son olarak Gary Medel’in Bologna’ya transfer olmasıyla siyah-beyazlılar daha yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Şilili yıldızın 2,3 milyon avroluk yıllık ücretini ödemekten kurtulan siyah-beyazlılar, bu defa Sivasspor’un kapısını 2 milyon avro ile çalacak. Anadolu ekibinin bu teklife vereceği cevap merakla beklenirken, Emre Kılınç ise Beşiktaş formasını giymenin hayalini kuruyor.

İnler’den haber geldi

Performansını giderek artıran 25 yaşındaki oyuncunun, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz’la yaptığı görüşmede takımdan ayrılma ve Beşiktaş’ta forma giyme isteğini ilettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı da sistemine uyması sebebiyle Emre Kılınç’ı çok istiyor. Bu transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor. Öte yandan Medel’in gidişiyle pasör bir orta saha arayan Beşiktaş’ın gündemine eski yıldızı Gökhan İnler girdi. Son iki sezonu Medipol Başakşehir’de geçiren 35 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı yönetime gönderdiği mesajda “Yuvama dönmeye hazırım” dedi. Ancak tecrübeli futbolcunun kulübüyle bir yıl daha kontratının bulunması transferi zora sokuyor.

Ben de insanım!

Oğuzhan Özyakup son iki sezonda kırgınlıklar yaşadığı için sahada bekleneni veremediğini söyledi. A Spor’a konuşan yıldız oyuncu, “Ben buraya FEDA döneminde geldim. Zirveyi de, dibi de gördüm. Bana tepki gösterdiler. Ben de insanım. Duygusal davrandım ve oyunum düştü” dedi. Son Göztepe maçında taraftarın desteğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Oğuzhan, “Sezona iyi başladım. Abdullah Hoca geriden top yapmayı ve zevkli futbol oynatmayı seviyor. Güzel bir sezon olacak inşallah” dedi.

N’Koudou korkuttu

Beşiktaş’ın Tottenham’dan transfer ettiği N’Koudou, antrenmandaki istekli görüntüsüyle dikkat çekerken, bir pozisyon sonrasında sol ayak bileğinden sakatlık yaşadı ve idmanı yarıda bıraktı. Fransız futbolcu bir süre sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Ben iyiyim, merak etmeyin” yazdı.

Çifte hedef: Caicedo-Maia

Beşiktaş Lazio'nun forveti Felipe Caicedo için ikinci bir teklif sundu. İtalyan medyası teklif kabul görürse Caicedo ile masaya oturulacağını haberleştirdi. Öte yandan ön libero için Lille'den Thiago Maia için de girişimler yapıldı. Yönetici Ahmet Kavalcı özellikle Maia transferi için çalıştıklarını açıkladı.