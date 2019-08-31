Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyon Ligi kura çekimi ve Radamel Falcao transferi için görüşme yapmak adına Fransa’ya giden üç kişilik Galatasaray delegasyonundan sadece Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz İstanbul’a döndü!

Başkan Cengiz THY’nin saat 18:20’deki Nice-İstanbul uçağı ile dönerken 22.15’te İstanbul’a indi ve Galatasaray’ın Kayseri deplasmanındaki kritik karşılaşmasını izleyemedi. Falcao transferinde görüşmeleri sürdürmek ve nokta koymak adına İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar ise İstanbul’a dönmedi ve Fransa’da kaldı. İkiliye görüşmelerde önemli bir isim daha katıldı.

Görüşmede en kritik isim

Monaco’daki görüşmelere Falcao’nun menajeri Jorge Mendes de dahil oldu. Bu transferdeki en önemli ve kritik isim olan Jorge Mendes, Monaco kulübü ile masaya oturup nokta koymaya çalışacak. Galatasaraylı yöneticiler, bu transferde mutlu sona ulaşırlarsa Fransa’dan Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelecek. Hem Falcao hem de menajeri Mendes Monaco yönetimine baskı yapsa da Fransız ekibi halen ikna olmuş değil. Galatasaray oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalınması halinde 1.5 milyon Euro bonus gibi tekliflerde bulunmasına karşın Monaco peşin bonservis bedelinde ısrarcı.