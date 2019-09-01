Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe uzun süredir peşinde koştuğu Luis Gustavo transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, adı Monaco’yla da anılan 32 yaşındaki sambacı için Marsilya’yla el sıkıştı. Kapıyı 10 milyon avrodan açan Fransız ekibi, Luis Gustavo’nun Fenerbahçe’den yana kesin bir tavır almasıyla 6,5 milyon avro ve bonuslardan oluşan teklife “evet” demek zorunda kaldı. Yoğun baskıya ve Monaco’nun da devreye girmesine rağmen süreci büyük bir soğukkanlılıkla yöneten Fenerbahçe yönetimi, şimdi Monaco ile ödeme şartlarını konuşuyor. Sarı-lacivertliler bonservis bedelini taksitlendirmek isterken, Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud peşin para talep ediyor.

Son atak Durmisi

Pazarlık kıran kırana devam ederken, anlaşmanın bugün kesinlik kazanması ve Luis Gustavo transferinin resmî olarak açıklanması bekleniyor. İstanbul’da kalacağı evi, çocuğun gideceği okulu dahi belirleyen Brezilyalı yıldızın özel uçakla Türkiye’ye geleceği, yarın sağlık kontrolünden geçeceği ifade ediliyor. Transferin bitmesine kısa bir süre kala Adil Rami ve Mevlüt Erdinç hamlelerini gerçekleştiren Fenerbahçe yönetiminin Luis Gustavo’nun hemen ardından Rıza Durmisi’yi de bitirerek operasyonu tamamlaması bekleniyor. Arnavut asıllı Danimarkalı sol bekle anlaşan sarı-lacivertlilerin Lazio ile de 3 milyon avro üzerinden anlaştığı öğrenildi.