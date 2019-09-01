Ön libero bölgesine takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşma sağladı. Luiz Gustavo bu akşam İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe Luiz Gustavo ile sözleşme imzaladı
01.09.2019 - 16:23 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı Luiz Gustavo bu akşam İstanbul'a gelecek.
Etiketler : luiz gustavo,fenerbahçe,sözleşme,
647673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647673.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
3
2
1
0
4
0
4
7
2
Çaykur Rizespor
3
2
1
0
4
2
2
7
3
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
4
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
5
Ankaragücü
3
1
2
0
2
1
1
5
6
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
7
Beşiktaş
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Galatasaray
3
1
1
1
4
5
-1
4
9
Antalyaspor
3
1
1
1
3
4
-1
4
10
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
11
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
12
Konyaspor
3
0
3
0
3
3
0
3
13
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
14
Kayserispor
3
0
1
2
3
5
-2
1
15
Kasımpaşa
3
0
1
2
2
6
-4
1
16
Göztepe
3
0
1
2
0
4
-4
1
17
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
3. Hafta Maçları
30.8.2019
Kasımpaşa 0 - 1 Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 2 - 3 Galatasaray
31.8.2019
Konyaspor 2 - 2 Antalyaspor
31.8.2019
Beşiktaş 1 - 1 Çaykur Rizespor
31.8.2019
Göztepe 0 - 0 Yukatel Denizlispor
1.9.2019
Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir Fk
1.9.2019
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
3
3
0
0
9
3
6
9
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
3
1
1
1
5
5
0
4
7
Erzurum BB
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Osmanlıspor
3
1
1
1
4
4
0
4
9
Akhisar Bld.Spor
3
1
1
1
2
2
0
4
10
Altay
3
1
1
1
4
5
-1
4
11
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
12
Balıkesirspor
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
14
İstanbulspor
3
0
2
1
5
6
-1
2
15
Altınordu
3
0
1
2
1
3
-2
1
16
Boluspor
3
0
1
2
1
3
-2
1
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5