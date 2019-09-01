Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ön libero bölgesine takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşma sağladı. Luiz Gustavo bu akşam İstanbul'a gelecek.