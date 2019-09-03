İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Slovak futbolcu Martin Skrtel ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusu bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Martin Skrtel’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Martin Skrtel, Medipol Başakşehir ile anlaştı
03.09.2019 - 01:21 | Son Güncelleme: 03.09.2019 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Martin Skrtel'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.
Etiketler : skrtel,başakşehir,
647935 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647935.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig