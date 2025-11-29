Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılar, milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

TRT Spor'un haberine göre; Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçında oynayamayacak.

EMRAH TAŞÇI

