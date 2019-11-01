Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - THY Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes altıncı hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos’a 86-70 mağlup oldu. Dört maçlık galibiyet serisinin ardından çıktığı zorlu OAKA atmosferinde maça istediği başlangıcı yapamayan Efes ilk çeyreği 24-19, devreyi de 42-38 geride tamamladı. Üçüncü çeyrekte rakibinin pota altındaki etkinliğine bir türlü çözüm üretemeyen ve Papagiannis’i durduramayan Ergin Ataman’ın takımı son 10 dakikaya 63-54 geride girdi.



Taraftar desteği

Bu bölümde de taraftarının desteğiyle oyundaki üstünlüğünü koruyan ve farkı gittikçe açan Pana sahadan 86-70’lik üstünlükle ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes altıncı maçlar sonunda dört galibiyette kaldı. Yunan ekibi ise Euroleague’deki üçüncü galibiyetini elde etti. Anadolu Efes Euroleague’in yedinci haftasında yine Yunanistan deplasmanında bir başka güçlü rakibi Olimpiakos ile karşılaşacak.



Salon: OAKA

hakemler: Sreten Radovic, Damir Javor, Mehdi Difallah



Panathinaikos 86

Thomas (9s,5r), Rice (18s), Papagiannis (10s,7r), Papapetrou (14s), Vougioukas (2s), Johnson (7s,7r), Brown, Fredette (11s), Calathes (11s,10a), Wiley (2s), Mitoglou (2s), Bentil (4s)



Anadolu Efes 70

Larkin (28s), Beaubois, Singleton (13s,11r), Doğuş (1a), Tolga, Pleiss (2s), Micic (6s), Anderson (2r), Peters (2s), Dunston (8s,5r), Simon (11s,6r)

PERİYOTLAR: 24-19, 18-19, 21-16, 23-16

İLK YARI: 42-38 Panathinaikos lehine



DİĞER SONUÇLAR

EuroCup Kadınlar:

Enisey Krasnoyarsk-Hatay: 70-65

Gorzow-Botaş: 72-67

Prishtina-Beşiktaş: 58-95

Artego Bydgoszcz-Galatasaray: 79-75