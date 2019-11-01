Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Kolombiyalı yıldız Süper Lig 10. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alamayacak.

Sağlık heyeti, tam olarak iyileşene dek Falcao'yu riske etmek istemiyor. Bu sebeple Kolombiyalı, Çaykur Rizespor maçında da kadroda yer almayacak.

Radamel Falcao, Galatasaray'ın Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile yapacağı karşılaşmaya ise yetişecek. Terim'in görev vermesi halinde Kolombiyalı, sarı kırmızılıların gol umudu olacak.