Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Kâbus gibi geçen bir sezonun ardından, sil baştan bir kadro ve şampiyonluk sloganıyla yola çıkan Fenerbahçe, istatistikleri altüst etmeyi sürdürüyor. Kadrosunda en çok Türk oyuncuya şans veren, 39’luk kaptanı Emre’ye rağmen yaş ortalaması en genç oyuncu grubuna sahip olan sarı-lacivertliler, şut istatistikleriyle Türkiye sınırlarını aşmış durumda. 5-1’lik Konya zaferinde 4 füzeyle ağları sarsan sarı-lacivertliler, maç başına 14 şutla Süper Lig’in zirvesinde. Fenerbahçe bu performansıyla Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında da devlerle yarış hâlinde. Atalanta’nın 17,6’yla zirvede yer aldığı listede, Fenerbahçe, Manchester City (15) ile Bayren Münih’in (14,4) ardında dördüncü sırada.

Tek bir eksiği var

Rakip kaleleri bombardımana tutan Fenerbahçe kalesinde şut görme konusunda ise bir o kadar cimri. Geride kalan 9 haftada maç başına 7 şuta izin veren Kanarya, sadece hücumda değil savunmada da etkin olduklarını gösteriyor. Bütün bu olumlu istatistiklere gölge düşüren tek şey ise bireysel hatalar. Sarı-lacivertlilerin ligde ve kupada yediği gollerin yüzde 85’i bireysel hatadan kaynaklanıyor. Oyuncularına görsel analizlerle yaptıkları hataları anlatan teknik direktör Ersun Yanal, bu sıkıntıyı da aştıklarında durdurulması çok zor bir takım hâline geleceklerini ifade ediyor. Yanal bu problemi hallettiklerinde rakipleriyle değil, kendileriyle yarışan bir takım olacaklarına inanıyor.

Dirar idmanda

Deplasmanda yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları geçen Nabil Dirar ve Harun Tekin takımla çalıştı. Max Kruse ve Adil Rami ise özel program dâhilinde antrenman yaptı. Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve akşam saatlerinde Kayseri’ye gidecek.