Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, misafir ettiği Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’u 86-80 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Stimac ile Lauvergne’in savunma ve hücumdaki etkili oyunuyla ilk periyodu 20-18 önde tamamladı. İki takım da ikinci periyodun başlarında sayı bulmakta zorlandı. Misafir takım, 15. dakikada Hrovat’ın üç sayılık isabetiyle mücadelede ilk kez öne geçti: 23-24. Zanna’nın pota altında bulduğu basketlere Melih Mahmutoğlu ve Sloukas’ın kaydettiği sayılarla cevap veren sarı-lacivertliler, devre arasına 36-35 üstün gitti.

Sloukas’tan 20 sayı

Üçüncü çeyrekte Zanna’yı durdurmakta güçlük çeken F.Bahçe Beko, hücumda sorumluluk alan Sloukas’ın etkili performansıyla final periyoduna 63-59 önde girdi. Son periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip, Lauvergne’le farkı 9 sayıya çıkardı: 68-59. Afyon, Aldridge’in üst üste bulduğu sayılarla skora ortak olmaya çalışsa da Lauvergne’i pota altında etkili kullanan F.Bahçe, mücadeleden 86-80 galip ayrıldı. Ev sahibi takımda Sloukas, 20 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Misafir ekipte Zanna’nın 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

ZORLANMADI

Euroleague yorgunu Anadolu Efes, ligde rahat bir galibiyet almayı başardı. Ligin alt sıralarında yer alan Sigortam.net İTÜ’yü Sinan Erdem’de ağırlayan Efes, yerli ağırlıklı kadrosuyla sahadan 46 sayı farkla 108-62 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Bahçeşehir: 83-76, Teksüt Bandırma-Bursaspor: 72-62.