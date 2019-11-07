Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perşembe demek futbolda UEFA Avrupa Ligi demek. Bu gece üç ekibimiz Avrupa sahnesinde dördüncü maçlarına çıkacak. Geçen üç maçlık periyotta genel durumumuz hiç de iç açıcı değildi. Son sıradaki Beşiktaş’ın ve üçüncü sırada bulunan Trabzonspor’un gruptan çıkma adına işleri zor. Abdullah Avcı yönetimindeki Kara Kartal, Braga deplasmanında, Ünal Karaman yönetimindeki bordo-mavililer de Rusya’da Krasnodar karşısında kazanmak zorunda. Aksi bir sonuç erken havlu atma manasına geliyor.

Başakşehir tura yakın

UEFA arenasında tek galibiyetimizi Medipol Başakşehir ile almıştık ve o da şu anda grubunda ikinci durumda. Ekibimiz İstanbul’da 1-0 ile geçtiği Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i bu akşam da devirirse gruptan çıkma adına büyük avantaj sağlayacak. Ayrıca iki sene sonra Avrupa kupalarına katılım anlamında 11. sıraya gerileyen ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılımı tehlikeye sokan ülkemize puan ve puanlar kazandırmak şart.