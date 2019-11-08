Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşma sonrası konuşan Buruk, "Hem gruptaki iddiamızın devam etmesi için, hem grup liderliği için hem de en başta Türk futbolu için çalışıyoruz dedik. Oyunculara söyledik, maçtan önce başkanımız da geldi o da anlattı. Golü biraz geç bulduk ama maçı garantiye alacak gollerle birlikte galibiyeti aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyor ve bu galibiyeti Türkiye'ye armağan ediyorum." dedi.

Roma maçı öncesi taraftarlara çağrı yapan deneyimli teknik adam, "Şu an bizi sevindiren şey lider olmak. Bunu garantiye almak için Roma maçını kazanıp yerimizi garanti etmek istiyoruz. Asıl maç Roma'yla, İstanbul'da. Evimizde oynayacağımız Roma maçına herkesi davet ediyorum. Stadı dolduralım." ifadelerini kullandı.