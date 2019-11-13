Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde üçte üç yaparak millî araya oldukça moralli giren Beşiktaş’ta futbolcular izin yaparken yönetim şimdiden ocak ayı için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde Afrika’dan geleceğe yatırım yapmaya hazırlanıyor. Sezon başından itibaren sık sık yaşanan sakatlıklar sebebiyle kadroyu geniş tutmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Afrika’dan maliyeti düşük ve genç oyuncuları getirmek için harekete geçti. N’Koudou ve Diaby gibi atletik ve fuleli isimlere yönelen transfer heyeti, Nijerya’dan dört oyuncuya kancayı attı. FIFA U17 Dünya Kupası’nda Nijerya için mücadele eden Samson Tijani, Akinkunmi Amoo, İbrahim Said ve Olakunle Olusegun, siyah-beyazlı antrenör ve scout ekibi tarafından izleniyor.

Lens yolcu

FIFA U-17 Dünya Kupası’nda Nijerya’nın 3-1 yenildiği Hollanda maçını da izleyen Beşiktaşlı teknik ekip, turnuva sonrasında raporunu yönetime iletecek. Ara transfer döneminde en az iki Afrikalı genç oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen yönetim, ilk etapta geldiği günden bu yana büyük hayal kırıklığı yaşatan Lens’i göndererek kadroda yer açmaya başlayacak. Avcı’nın da tamamen vazgeçtiği Hollandalı futbolcunun devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatı olan yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları’nın birkaç gün içinde sağlığına tam olarak kavuşacağı ve transfer çalışmaları için yönetici Emre Kocadağ’a katılacağı öğrenildi.

BAŞKAN ÇEBİ: Gidenler de olacak

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendireceklerini söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi “Devre arasında takımımızdan ayrılanlar ve katılanlar olacaktır. Bunun planlamasını arkadaşlarımız ve Hoca’mızla birlikte çalışarak yapıyoruz” dedi. Öte yandan siyah-beyazlı yönetimin devre arasında en az üç futbolcuyla yolları ayırmayı planladığı bilgisine de ulaşıldı.

İMZA ATTIRILMADI

Beşiktaş’ın sezon başında denemeye aldığı Ajdin Hasic imza atmayı bekliyor. Önceki yönetimin resmî imza için 18 yaşını doldurmasını beklediği Boşnak oyuncu 7 Ekim’de 18 yaşına basmasına rağmen yeni yönetim henüz bir girişime bulunmadı.