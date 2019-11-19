Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’ın üzerine adeta sakatlık kâbusu çöktü. Her şey Radamel Falcao ile başladı. İspanya’da tedavi için bulunan Falcao’nun Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyordu. Ancak Kolombiyalı golcü tekrardan tedavi için Madrid’e gitti. Alternatif forvet Florin Andone de dizinden sakatlandı ve o da ilk devreyi kapattı. İkilinin yokluğunda Fatih Terim’in forvet alternatifi Ryan Babel olarak öne çıkıyordu. Fakat o da Hollanda Millî Takımı’nda dizinden sakatlanıp kadrodan çıkarıldı.

Genç Aslan’a şans

Bu durumda Fatih Terim ve ekibinin elinden Âdem Büyük ile altyapıda oynayan Erencan Yardımcı kaldı. Büyük’e “Hazır ol” denirken ilerleyen haftalar için de Erencan’ın şans bulabileceği belirtiliyor. Aksilikler bununla bitmedi. Belindeki ağrıları artan Muslera, Uruguay Millî Takımı kadrosundan erken ayrıldı. Luyindama da ülkesi Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Joker Donk!

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ederken forvet hattı için Âdem Büyük öne çıkıyor. Ama akla geçen sezon mecbur kalındığında forvet de oynayabilen Ryan Donk geliyor.

En kârlısı Aslan

KPMG Football Benchmark ekibi, Türkiye’nin dört büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un işletme gelir-giderini analiz etti. Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 146 milyon avroluk işletme geliriyle zirvede yer aldı. Vergi sonrası kâr-zararda tek artıya geçen kulüp de 5 milyon avroyla Galatasaray oldu. F.Bahçe 111 milyon avro, Beşiktaş 99, Trabzonspor ise 45 milyon avro gelir elde etti.

Şener’de umut yok

Rize maçında sakatlanan ve sağ arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilen Şener Özbayraklı’nın tedavisi sürüyor. Millî arada takıma katılması beklenen tecrübeli sağ bekin tedavisinin bir hafta daha sürebileceği ve Trabzonspor mücadelesine yetişeceği öngörülüyor.

ELMANDER GERÇEĞİ

Galatasaray’ın eski yıldızı Johan Elmander, İsveç’te “Son Düdükten Sonraki Hayat” isimli TV programına katıldı. Sarı-kırmızılı camianın çok sevdiği golcü oyuncu “Eşim, futbolu bıraktıktan sonra depresyona girdiğimi söyledi. Evden çıkmıyordum, saatlerce boş duvarlara bakıyordum” dedi.