Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Millî ara sonrasında Fenerbahçe iki deplasman maçına çıkacak. Önce Malatyaspor ardından da Göztepe maçları var. Tabii ki Teknik Direktör Ersun Yanal’ın hedefi de belli planı da. Hedef beş puan planın şifresi ise “ortada” İlk olarak Malatya karşısına çıkacak sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleye 4-1-4-1 oyun sistemiyle çıkacak. Dörtlü savunmanın hemen önünde Luiz Gustavo onun da önlerinde Ozan Tufan-Emre-Rodrigues-Moses olacak. Ve orta saha hem savunma yönünü hem de hücum gücünü gösterecek. Rakip ataklar kale önüne kadar gelmeden ikinci bölgede durdurulacak ve kapılan toplar hızlı şekilde kullanılacak.

Kilit isim Emre

Her zaman olduğu gibi maçın kilit adamı ve odak noktası da Fenerbahçe adına Emre Belözoğlu olacak. Alman yıldız Max Kruse’nin yokluğunda hücum bölgesine daha yakın oynayacak olan 39 yaşındaki tecrübeli isim hem kendisine hem de takım arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayacak. Yokluğu fazlasıyla aranan kaptan bir anlamda hamleleri ve paslarıyla rakibin gardını erken düşürmeye çalışacak. Zaten skor üstünlüğü sağlanırsa gelecek maçlar düşünülerek Emre Belözoğlu kenara alınacak. Ozan Tufan da rakibe presin yanı sıra Malatya kalesini gördüğü anda uzaktan şutlarla gol arayacak.

İki maçı alırsak avantaj sağlarız

Kanarya’nın hocası Ersun Yanal, oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada iki deplasman maçının önemine değinerek “En zor iki deplasman sınavı vereceğiz. Tabii ki hedefimiz altı puan. İki maçı da kazanabilecek kaliteye ve güce sahibiz. Eğer hedeflediğimiz puanları alırsak zirve yolunda önemli bir avantaj sağlarız. Camianın şampiyonluğa olan inancı daha da artar” diye konuştu.

BU FIRSAT KAÇMAZ!

∂ Sarı-lacivertlilerdi sahne Mevlüt Erdinç’e kaldı. Vedat Muriç’in yokluğunda gol yükü yedek kuvvette olacak. Şu ana kadar ligde henüz on bire giremeyen ve sonradan oyuna dâhil olduğu dört maçta da golle tanışamayan Mevlüt Erdinç deyim yerindeyse “patlama” yapmak istiyor. Millî arada ekstra çalışmalar yapan ve teknik ekibin de yakından ilgilenip Malatya maçına hazırladığı tecrübeli golcü “Göreve hazırım” diyor. Sahada golleriyle konuşmak istediğini belirten Mevlüt Erdinç “Şu ana kadar golle tanışamadım ve bu da benim üzerimde ister istemez bir baskı oluşturuyor. Ancak Malatya deplasmanında atacağım gol ve goller benim için büyük moral olacaktır. En büyük amacım Fenerbahçe’nin başarısına katkıda bulunmak” dedi.