Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlığı sebebiyle yalnızca 5 resmi maçta forma giyebilen Radamel Falcao hakkında Yunanistan'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Ülkenin en tanınmış Olympiakos muhabirlerinden biri olan Kostas Nikolakopoulos, Kolombiyalı golcünün yaz transfer döneminde Yunan ekibinin kapısından döndüğünü öne sürdü.

Nikolakopoulos, "Falcao, bu yaz Olympiakos'un yürüttüğü transfer operasyonunun sırlarından biriydi. Başkan Marikanis, Falcao ile bizzat görüştü ancak transfer olumlu sonuçlanmadı." dedi.

Olympiakos'un Radamel Falcao'yu transfer etmemesinin iyi tarafına vurgu yapan Nikolakopoulos, yıldız oyuncunun Galatasaray'a henüz kayda değer bir katkı yapamamasına dikkat çekti.

"Falcao, Galatasaray'a gitti ama şimdi orada ne yapıyor? Aşil tendinitindeki sakatlıkla boğuşuyor. Sahalara ne zaman geri döneceği belli değil. Falcao transferi, böyle transferler için yanıp tutuşan taraftarların yanlış düşündüğünün bir kanıtıdır. "

Tedavisi için İspanya'da bulunan Radamel Falcao, önümüzdeki hafta İstanbul'a dönecek.