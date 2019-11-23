Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Son olarak Golden State Warriors'ı 48 sayı farkla mağlup eden Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı da 42 sayı farkla yendi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkararak bu sezon sahadan 10. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 30 sayı, 14 asist ve 7 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 3 maç üst üste 30 sayı ve 10 asist barajını geçen en genç oyuncu rekoruna imza attı. Justin Jackson 19, Kristaps Porzingis 17, Tim Hardaway 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 11. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta milli oyuncu Cedi Osman 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 1 blok, Darius Garland ise 23 sayıyla mücadele etti.