İngiltere’de bulunan Londra Köprüsü’nde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüyü kapatarak güvenlik çemberine aldı. Restoranlarda bulunanların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı.
Londra Köprüsü’nde silah sesleri
29.11.2019 - 17:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İngiltere,Londra Köprüsü,
665683 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/665683.aspx
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24
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Ümraniye
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Akhisar Bld.Spor
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Erzurum BB
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