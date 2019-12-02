Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

ING Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, evinde oynadığı maçta Fenerbahçe Beko’yu 68-57 yendi. Güçlü rakibi karşısında baştan sona çok iyi savunma yapan ve rakibine kolay atış imkânları tanımayan İzmir temsilcisi, böylece kendi sahasındaki galibiyet serisini de beş maça çıkardı. Dengeli başlayan maçın ilk çeyreğini, uzunlarıyla etkili olan Karşıyaka 17-15 önde tamamladı. İkinci periyotta savunmadaki agresiflik düzeyini arttıran Ufuk Sarıca’nın öğrencileri, sadece 10 sayıya izin verdi ve soyunma odasına 35-25’lik Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi.

Fener dönemedi

Üçüncü çeyreğe de hızlı başlayan ev sahibi ekip, özellikle hızlı hücum sayılarıyla kolay basketler buldu. 16 sayıya kadar çıkan farkın ardından Sloukas ile reaksiyon veren Fenerbahçe, son çeyreğe girilirken farkı 8 sayıya kadar indirmeyi başardı: 53-45. Son bölümde her iki takım da hücumda etkili olmakta zorlansa da faul çizgisinde yüzdeli şut atan Kaf-Kaf sahadan 11 sayılık farkla galip ayrılan taraf oldu: 68-57. Karşıyaka’da Jordan Morgan 19 sayı, 7 ribauntla en skorer isim olurken, Fenerbahçe’de kaptan Melih Mahmutoğlu’nun 16 sayısı yetmedi.