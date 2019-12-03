Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Galatasaray, zorlu Trabzon deplasmanın deplasmanından bir puanla döndü. Ancak son dakikalarda atılan beraberlik golüne rağmen sarı-kırmızılılar “Bir puan almadık, iki puan bıraktık” görüşünde. Sarı-kırmızılı yöneticiler özellikle yaşanan iki pozisyonda hakem kararlarının direkt skora etki ettiğini ve galibiyeti kaçırmalarına sebep olduğu düşüncesinde. Birçok sakat oyuncusunun yokluğunda zorlu bir süreçten geçen Galatasaray’da, Trabzonspor maçı ‘çıkış maçı’ olarak görülüyordu. İyi oyuna rağmen üç puanı kritik hakem kararları neticesinde kaçtığını düşünen camiada özellikle VAR uygulamasına tepki çok büyük.

Niye uyarmıyorlar?

50’de Sörloth’un attığı gol sırasında Marcao’yu eliyle ittiğini ve buna faul verilmediğini belirten yönetici Özgür Savaş Özdoğru, 82’de ceza sahası içinde Kamil Ahmet’in, Emre Mor’u ceza sahası içinde düşürmesinin de es geçildiğini söyledi. “Bu VAR bize niye yok” diyen Özdoğru “Emre’ye arkadan yapılan bir temas var. Yerde kalıyor. Hakem görmemiş olabilir. Ama en azından VAR’a gidebilir. Buna bile gerek duymuyor. Peki, VAR odasındakiler bunu görmüyor, uyarmıyorsa niye oradalar? Nedense her iki-üç maçta bir aynı kişilere maç yönettiriliyor” isyanında bulundu. Yönetim TFF’ye çıkarma yapmayı düşünüyor.

Falcao gözüktü

Galatasaray’da hem taraftarın hem de teknik direktör Fatih Terim’in hasretle yolunu gözlediği Radamel Falcao, aşil tendonundaki sakatlık yüzünden tedaviye gittiği ikinci İspanya seferinden önceki gün döndü. Özel program eşliğinde iki ay sonra saha çalışmalarına başlayan Falcao, durumuyla ilgili Terim’e bilgilendirmede bulundu. Falcao’nun ikinci yarı takıma dönmesi planlanıyor.

GOLDEN SONRAKİ OYUN MEST ETTİ

Her maç böyle isterim

Teknik direktör Fatih Terim, son dakikalarda alınan beraberliğe rağmen üzgün olan oyuncularını hem teselli etti, hem de uyardı. “Yediğimiz golden sonra takımın verdiği reaksiyon beni mutlu etti” diyen Terim “Bunu her maç görmek isterim” dedi.