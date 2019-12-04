Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı!
04.12.2019 - 22:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli yüzücü,Emre Sakçı,gümüş madalya,
666667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/666667.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
13
8
3
2
14
27
2
Başakşehir
13
7
4
2
8
25
3
Beşiktaş
13
7
3
3
5
24
4
Trabzonspor
13
6
5
2
10
23
5
Alanyaspor
13
6
4
3
11
22
6
Fenerbahçe
13
6
4
3
9
22
7
Malatyaspor
13
5
5
3
12
20
8
Galatasaray
13
5
5
3
3
20
9
Denizlispor
13
5
2
6
-1
17
10
Göztepe
13
4
5
4
-1
17
11
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
12
Gaziantep FK
13
4
4
5
-6
16
13
Gençlerbirliği
13
3
5
5
0
14
14
Konyaspor
13
3
4
6
-7
13
15
Kasımpaşa
13
3
3
7
-5
12
16
Antalyaspor
13
3
3
7
-11
12
17
Ankaragücü
13
2
3
8
-17
9
18
Kayserispor
13
1
4
8
-17
7
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 20:30
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
07.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor - Sivasspor
07.12.2019 17:30
Ankaragücü - Göztepe
07.12.2019 20:00
Galatasaray - Alanyaspor
08.12.2019 14:00
Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.12.2019 16:30
Antalyaspor - Trabzonspor
08.12.2019 16:30
Denizlispor - Başakşehir
08.12.2019 19:00
Kasimpaşa - Beşiktaş
09.12.2019 20:00
Kayserispor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
13
8
3
2
7
27
2
Erzurum BB
13
7
3
3
6
24
3
Bursaspor
13
8
2
3
4
23
4
Ümraniye
13
6
4
3
6
22
5
Akhisar Bld.Spor
13
6
4
3
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
1
21
8
Fatih Karagümrük
13
5
4
4
1
19
9
Balıkesirspor
13
5
3
5
3
18
10
Altay
13
4
4
5
0
16
11
Giresunspor
13
4
4
5
-5
16
12
İstanbulspor
13
3
6
4
2
15
13
Adana Demirspor
13
3
6
4
2
15
14
Boluspor
13
2
5
6
-4
11
15
Osmanlıspor
13
4
1
8
-7
10
16
Altınordu
13
2
4
7
-7
10
17
Adanaspor
13
1
6
6
-8
9
18
Eskişehirspor
13
3
2
8
-8
2
PTT 1. Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 19:00
Eskişehirspor - ümraniyespor
07.12.2019 14:00
Hatayspor - Boluspor
07.12.2019 16:30
Karagümrük - Ekol Hastanesi Balikesirspor
07.12.2019 19:00
Akhisarspor - Istanbulspor
08.12.2019 14:00
Osmanlispor - Altay
08.12.2019 16:30
Altinordu - Adanaspor
08.12.2019 16:30
Bursaspor - Giresunspor
08.12.2019 19:00
Adana Demirspor - Erzurumspor
09.12.2019 19:00
Menemenspor - Keçiörengücü