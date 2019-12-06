Süper Lig’in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan Fenerbahçe’de Sadık Çiftpınar ilk kez bir lig maçında 11’de yer aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 26 yaşındaki futbolcu 9 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig’de 9. haftada Konyaspor karşısında 21 dakika ve 11. haftada Kasımpaşa karşısında 1 dakika forma giyen Sadık Çiftpınar, bu sezon Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez 11’de şans buldu.
Sadık ilk kez 11’de
06.12.2019 - 21:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 11’de sahaya çıktı.
Etiketler : Sadık,
667137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/667137.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
13
8
3
2
14
27
2
Başakşehir
13
7
4
2
8
25
3
Beşiktaş
13
7
3
3
5
24
4
Trabzonspor
13
6
5
2
10
23
5
Alanyaspor
13
6
4
3
11
22
6
Fenerbahçe
13
6
4
3
9
22
7
Malatyaspor
13
5
5
3
12
20
8
Galatasaray
13
5
5
3
3
20
9
Denizlispor
13
5
2
6
-1
17
10
Göztepe
13
4
5
4
-1
17
11
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
12
Gaziantep FK
13
4
4
5
-6
16
13
Gençlerbirliği
13
3
5
5
0
14
14
Konyaspor
13
3
4
6
-7
13
15
Kasımpaşa
13
3
3
7
-5
12
16
Antalyaspor
13
3
3
7
-11
12
17
Ankaragücü
13
2
3
8
-17
9
18
Kayserispor
13
1
4
8
-17
7
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 20:30
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
07.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor - Sivasspor
07.12.2019 17:30
Ankaragücü - Göztepe
07.12.2019 20:00
Galatasaray - Alanyaspor
08.12.2019 14:00
Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.12.2019 16:30
Antalyaspor - Trabzonspor
08.12.2019 16:30
Denizlispor - Başakşehir
08.12.2019 19:00
Kasimpaşa - Beşiktaş
09.12.2019 20:00
Kayserispor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
13
8
3
2
7
27
2
Erzurum BB
13
7
3
3
6
24
3
Bursaspor
13
8
2
3
4
23
4
Ümraniye
13
6
4
3
8
22
5
Akhisar Bld.Spor
13
6
4
3
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
-1
21
8
Fatih Karagümrük
13
5
4
4
1
19
9
Balıkesirspor
13
5
3
5
3
18
10
Altay
13
4
4
5
0
16
11
Giresunspor
13
4
4
5
-5
16
12
İstanbulspor
13
3
6
4
2
15
13
Adana Demirspor
13
3
6
4
2
15
14
Boluspor
13
2
5
6
-4
11
15
Osmanlıspor
13
4
1
8
-7
10
16
Altınordu
13
2
4
7
-7
10
17
Adanaspor
13
1
6
6
-8
9
18
Eskişehirspor
13
3
2
8
-8
2
PTT 1. Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 19:00
Eskişehirspor - ümraniyespor
07.12.2019 14:00
Hatayspor - Boluspor
07.12.2019 16:30
Karagümrük - Ekol Hastanesi Balikesirspor
07.12.2019 19:00
Akhisarspor - Istanbulspor
08.12.2019 14:00
Osmanlispor - Altay
08.12.2019 16:30
Altinordu - Adanaspor
08.12.2019 16:30
Bursaspor - Giresunspor
08.12.2019 19:00
Adana Demirspor - Erzurumspor
09.12.2019 19:00
Menemenspor - Keçiörengücü