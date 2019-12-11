Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un sezon başında Lille'e 16 milyon 500 bin Euro'ya sattığı Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon euro daha gelecek.

22 MAÇTA OYNADI

Anlaşmaya göre Yusuf'un 25 maça çıkması durumunda Lille'in Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödemesi gerekecek. Sezon başından itibaren 22 maçta oynayan Yusuf, 4 maça daha çıkarsa Trabzonspor'un kasasına 1 milyon euro girecek. Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı için 16.5 milyon euro almıştı.

(Sabah)