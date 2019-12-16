Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden B. Elazığspor’un ara dönem kampını Antalya'da yapacak. Takımın devre arasında Antalya’da yapacağı a kampı AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar karşılayacak. Kulüpten yapılan açıklamada; “22 Aralık’ta Antalya’da başlayacak Antalya’da başlayacak olan takımımızın devre arası kampını üstlenen ve her daim takımımıza desteğini esirgemeyen Milletvekilimiz Zülfü Tolga Ağar'a kulübümüz adına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.