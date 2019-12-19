Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, evinde Beşiktaş’ı misafir etti. Sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, ilk maçta aldığı 3-0’lık galibiyetin avantajıyla adını kupada Son 16 Turu’na yazdırdı. Teknik Direktörü As oyuncuların çoğunu kupa kadrosuna almayan Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor ile ligde oynanan karşılaşmadaki ilk 11’i değiştirdi ve gençler ile az süre alan futbolcuların bulunduğu takımı sahaya sürdü. İlk yarıda organize olmakta çok zorlanan Beşiktaş rakip kalede hiçbir varlık gösteremedi. Ev sahibi ekip ise üç net pozisyonda kaleci Utku Yuvakuran’a takıldı. İlk yarının golsüz sona ermesi beklenirken 45+1’de kazanılan korner vuruşunda topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Direkler konuştu

24 Erzincanspor ikinci yarıya da hızlı başladı. Serbest vuruşta Abdurrahman Canlı’nın ceza sahasının dışından sert şutu üst direkte patladı. Ev sahibi takımın ikinci gol için daha da yüklenmesi üzerine Abdullah Avcı kenarda beklettiği Vida ile Lens’i oyuna aldı. Bu değişiklikle biraz kendine gelen siyah-beyazlılar maçtaki tek gol pozisyonuna 64’te girdi. Umut’un şutu üst direğe takıldı. Maçın 89. dakikasında 24 Erzincanspor, oyuna 72’de giren Osman Şahin’in ayağından bir gol daha buldu. Maçı uzatmalara taşımak için bir gole daha ihtiyacı olan 3. Lig ekibi son dakikalarda yüklendikçe yüklendi. 90+1’de Uğurcan Bekçi’nin şutunu kaleci Utku iki hamlede kontrol etti. Son anlarda topu tehlikesiz bölgede çevirmek zorunda kalan siyah-beyazlı futbolcular, 2-0’lık yenilgiye rağmen sahadan turla ayrıldı.

CENTİLMEN HAREKET

Başarılar Beşiktaş!

Karşılaşmanın ardından 24 Erzincanspor Kulübü, sosyal medya hesabından “Centilmence geçen maçta kazanmamıza rağmen kupaya veda ettik. Şehrimize bu heyecanı getirdiği için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Beşiktaş’a da ligde başarılar dileriz” mesajını geçti.

YİNE BEĞENİLMEDİ

Oğuzhan öfkesi

Abdullah Avcı ile yükselişe geçmesi beklenen ancak daha da kötüye giden Oğuzhan Özyakup dün de beklentileri karşılayamadı. Maça ilk on birde başlayan ve 84’te yerini Diaby’ye bırakan Kartal’ın 10 numarasına siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan büyük reaksiyon gösterdi. Oğuzhan uzun süre Twitter gündeminin ilk sıralarında kaldı.

MAÇA İLGİ BÜYÜKTÜ

Sevgi yola taştı

Kapasitesi 1.750 kişilik olan Mustakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanan maçta kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı takımlarını destekledi. Taraftarların, sahanın yaklaşık

50 metre uzağında kalan yolu da doldurarak maçı izlemeleri dikkat çekti.