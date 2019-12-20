Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonun 15. haftasını 5. sırada kapatan Fenerbahçe’de eleştiri oklarına hedef olan teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi kendinden emin konuştu. Bugüne kadar Kadıköy’de sadece bir lig maçı kaybeden tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’nin evindeki derbi yenilmezliğini vurgularken “Sahamızda oynadığımızda güçlü bir duruş sergiliyoruz. Bu sefer de aynısı olacak” ifadesiyle Beşiktaş’a meydan okudu. Geriye düştükleri Gençlerbirliği maçında aldıkları farklı galibiyeti hatırlatan Ersun Hoca “Aynı arzuyu göstererek kazanmak zorundayız. Güçlü bir kadromuz, muhteşem bir taraftarımız var. Hiçbir mazeretimiz yok. Kadıköy’deki tavrımızı dış sahaya da taşıyarak devam etmeliyiz” diye konuştu.

İstatistikler tat vermiyor

Sıra dışı bir sezon yaşandığını dile getiren Ersun Yanal “Ancak bizim hedeflerimizde herhangi bir değişiklik yok. Her iki kulvarda da yolumuza devam ediyoruz. Hem ligde hem de kupada şampiyonluğa ulaşacak güç ve motivasyona sahibiz. Bundan sonra sürekli kazanarak devam edeceğiz” açıklamasıyla iddiasını ortaya koydu. Ancak Yanal, şampiyonluk yaşatan son teknik direktör unvanıyla geri döndüğü Fenerbahçe’de şu ana kadar beklentilerin altında bir performans sergilemiş durumda. Geçen sezon 19 maçta 32 puan toplayabilen Ersun Hoca, bu sezon da 15 haftada 25 puan aldı ve toplamda 1,6 puan ortalamasında kaldı. Beşiktaş’a karşı kariyeri boyunca çıktığı 35 maçta beş galibiyet, 10 beraberlik, 20 yenilgi alan Yanal’ın Fenerbahçe’yle 11 derbide de iki galibiyet, bir mağlubiyet, sekiz beraberliği bulunuyor.

BAŞARILI OPERASYON

Sadık ameliyat oldu

Sivasspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar, ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz” denildi.

DERBİDE YOK

Rodrigues’e 2 maç ceza

∂ PFDK, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Garry Rodrigues’e 2 maç men cezası verdi. İlk cezasını Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor’la oynanan rövanş maçında çekmiş olan futbolcunun hafta sonunda Kadıköy’de yapılacak Beşiktaş derbisinde forma giymemesi böylece kesinleşti.

KOÇ’TAN YEŞİL IŞIK

TSYD Kupası geri mi dönüyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, en son 1999 yılında gerçekleştirilen TSYD Kupası’nın yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktı. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’i ağırlayan Başkan Koç, Türk futboluyla ilgili görüşlerini açıklarken TSYD Kupası’nın yeniden düzenlenmesine destek vereceklerini söyledi.

Rodriguez savaşı

Sol bek tercihini Milan’dan ayrılık kararı alan Ricardo Rodriguez’den yana kullanmak isteyen Fenerbahçe’ye rakip çıktı. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli ile görüşürken Napoli devreye girdi. Rodriguez’in menajeriyle masaya oturan Comolli’nin hamlesinin sonuç verip vermeyeceği merak konusu.

Muriç’e görücü geliyor

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı konuk edeceği derbiyi scout’lar da izleyecek. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç’i uzun süredir takip eden Tottenham’lı yetkililer Saracoğlu’nda yerlerini alacak. Fenerbahçe’nin 20 milyon avro taban bonservis belirlediği Muriç’i başka kulüplerden de izleyenler olacak. Bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Ozan Tufan için de Leicester ve Crystal Palace ile İspanya’dan scout’ların tribünde olması bekleniyor. Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını boş geçen Vedat Muriç, derbide Beşiktaş ağlarını havalandırıp derbi şanssızlığını kırmak istiyor.