6.7 milyon euroluk yıldız geri dönüyor! Kulüp resmen duyurdu

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic, sarı lacivertli ekibe geri dönüyor.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde 6.7 milyon euro bonservis bedeli ödemiş ve 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, Kızılyıldız'dan transfer ettiği Mimovic'i yabancı sınırı nedeniyle Zenit'e kiralık olarak göndermişti.

ZENIT RESMEN DUYURDU

Zenit'ten 20 yaşındaki futbolcu için açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Mimovic, Zenit'ten ayrılıyor. Fenerbahçe ile yapılan kiralık anlaşmanın süresi sona erdi, Mimovic kulübüne geri dönecek. Zenit, Ongjen Mimovic'e teşekkür eder ve kariyerinde başarılar diler" ifadeleri yer aldı.

20 yaşındaki genç sağ bek, Zenit'te sadece 6 maçta süre buldu.