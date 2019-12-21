Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda yaptığı flaş değişiklikten vazgeçti. TFF daha önce yaptığı açıklamada, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir borçluluk sapma tutarının yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesine karar verildiğini duyurmuştu. Bu karara en büyük tepki ise Trabzonspor’dan gelmişti. Sapma oranına uyan kulüplerin hakkının yendiğini belirten bordo-mavililer durumun haksız rekabete yol açtığını ifade edip Tahkim Kuruluna başvurmuştu. Fenerbahçe’nin de dün “Bizim sapma oranının yüzde 40’a çıkarılması yönünde bir talebimiz olmadığı gibi yüzde 30’a indirilmesiyle ilgili de talebimiz yoktur” açıklamasının üzerine TFF’den geri adım geldi.

Seneye yüzde 15

Futbol Federasyonu, büyük gürültü koparan kararından vazgeçerek eski sistem olan yüzde 30’luk limite dönme kararı aldı. Talimatnamede yer alan ilgili maddeye göre bu oran 2020-21 sezonu için yüzde 15 olarak belirlendi. Devam eden sezonlarda ise kulüplerin Takım Harcama Limiti dâhilinde kalmaları zorunlu hâle getirildi. Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada “Riva’da yapılan yönetim kurulu toplantısında Kulüp Lisans Talimatında yapılan değişiklikler, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve iptal edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. TFF’nin bu konuda geri adım atması futbol kamuoyunda ‘Trabzonspor’un zaferi’ olarak görüldü.

Konya’ya bileniyorlar

Ligde deplasmanda Konyasypor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında bütün oyuncular katılırken Hosseini takımdan ayrı koşu yaptı. Kupa maçında oynayan oyuncular toparlanma, diğerleri ise taktik idmanı gerçekleştirdi.