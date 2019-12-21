Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Felipe Melo, gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde gazeteniz Türkiye’nin sorularını cevapladı. İstanbul’u ve sarı-kırmızılı taraftarları çok özlediğini söyleyen Brezilyalı yıldız oyuncu, transferden, Emre Belözoğlu ile saha içinde yaşadığı olaya kadar birçok konuya değindi. İşte Melo’nun açıklamaları

Terim çağırsın yeter

“Galatasaray ailesini çok özlediğim için buradaydım. Beni çağırdılar ve hiç düşünmeden onca yolu birkaç günlüğüne geldim. Ama maalesef bu kalıcı bir geliş değil. Fatih Hoca benim babam gibi. Futboldaki babam diyebiliriz. Onunla bir araya geldik. Uzun uzun sohbet ettik. Aklınıza gelebilecek her konudan bahsetme şansı yakaladık. Ama transfer konularına hiç girmedik. Zaten girmemize de gerek yok. İmparator çağırsın yeter. Şu an kendi ülkemde Palmeiras’ta oynuyorum. Orada da kahraman gibiyim. Ayrılmak kolay değil.”

Nzonzi saygısızlık etti

“Elimden geldiğince bütün Galatasaray maçlarını seyretmeye çalışıyorum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bu maçların hepsini de taraftar gözüyle, heyecanıyla seyrediyorum. Ben hâlen aktif futbolcuyum. Burada profesyonel arkadaşlarımı eleştirmem doğru olmaz. Ama Nzonzi konusuna değinmeden geçemeyeceğim. Nzonzi’nin yaptığı hiç etik değil! Yaptığı hareket takım arkadaşlarına, hocamıza, teknik heyete, çalışanlara, herkese saygısızlık. Profesyonelliğe sığmaz. Bu olay açığa çıktığı için yorum yapıyorum. Bu konu dışında Galatasaray’a gelirsek, evet şu ana kadar iyi maçları da oldu kötü maçları da. Ama Fatih Terim önderliğinde mücadelesine devam ederlerse şampiyonluğa ulaşacaklarına eminim. Yeter ki inansınlar.

O penaltı müzelik

“Elazığspor maçındaki penaltı kurtarışımı hâlen unutamıyorum. Bence sadece Galatasaray tarihine değil, futbol tarihine adımı yazdırdığımı düşünüyorum. Çünkü saha içinde oynayan bir oyuncunun, bir anda kaleye geçip çok kritik bir penaltıyı kurtarmak ender görülen bir durumdur. Hiçbir zaman unutamayacağım bir olay. Sizin aracılığınız ile bir de mesaj yollamak istiyorum. Galatasaray Müzesini ziyaret ettim. Harika olmuş. Birçok kupa, birçok unutulmaz isim var. Ama bence o penaltı olayı ile ilgili bilgi de müzemizde olmalı. Yani müzede bir eksik var bence...”

Emre’den iyiydim

“Emre Belözoğlu’na büyük saygı duyuyorum. Büyük bir karakter. Hep kazanmayı istiyor. Daha fazla saygıyı hak ettiğini de düşünüyorum. Türkiye’yi Avrupa’da uzun yıllar temsil etmiş bir oyuncu. Ama ben de her sahaya çıktığımda sadece kazanmayı isterim. Yani kafalarımız aynı. Rakip takımda annem, babam, kardeşlerim olsa bile sahada gözüm görmez. Bizim Emre ile yaşadığımız olaya gelirsek sahada iki büyük karakter vardı. Ama ben fizik olarak ondan daha iyiydim (gülerek) bu bana maçta üstünlük sağladı. Girdiğimiz ikili mücadelelerdeki üstünlüğüm onu gerdi. En sonunda da sinirlerine hâkim olamadı.”

Boğaz’ı çok özlemiş

Galatasaray’ın tarihinde şimdiden kendisine yer edinmiş bir isim olan Felipe Melo, birkaç günlüğüne geldiği Türkiye’de Boğaz’ın keyfini çıkarmayı da ihmal etmedi. Ülkesinde Palmeiras’ta top koşturan Brezilyalı futbolcu arkadaşımız Yalımcan Sarpyel’in sorularına samimi cevaplar verdi.

FALCAO'YU TARTIŞMAK AYIPTIR

“Falcao’nun kariyerini, oyunculuğunu tartışmak ayıp olur. Kariyeri ortada. Çok yetenekli, tam bir golcü. Yaşadığı sakatlık şansızlık oldu. Yakın bir zamanda eski formuna kavuşacaktır. Sakalık sonrası zamana ihtiyacı var ve bu zamanı da hak ediyor. Geri dönüş sinyallerini de vermeye başladı. Tuzla maçında attığı gol gibi. Ben Galatasaray’a çok faydalı olacağına inanıyorum. Çok iyi bir golcü. Eski Falcao geri dönüyor. Göreceksiniz bundan sonra hem onun için hem de takım için her şey çok başka olacak…”